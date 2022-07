Oroscopo domani 26 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): procedere senza fretta

Oroscopo domani Toro: umore

Probabile abbiate in cottura nuovi progetti, nuovi interessi ma l’assetto astrale attuale indica a procedere senza fretta. Togliendo il piede dall’acceleratore avrete la possibilità di avere degli aspetti che porteranno a una svolta e ciò cambiare in meglio la vostra situazione. Calma, dunque, e tenete presente che le persone care sono pronte a offrire il loro sostegno.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: la dissonanza tra Marte e Mercurio vi spinge ad avere una percezione distorta e pessimistica delle cose. Sarà difficile mantenere il controllo. Rimanete zen. Soli: fate attenzione a non offendervi per qualsiasi piccola cosa e reagire in modo eccessivo. Potreste far scappare una persona che vi corteggia.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): amicizia e solidarietà

Oroscopo domani Vergine: umore

Con la congiunzione Luna-Venere in Cancro è un martedì in cui al centro della scena ci sono l’amicizia, la solidarietà, l’aiuto reciproco. Dedicherete parecchio tempo agli altri e ciò vi renderà felici. E’ noto quanto il vostro segno ha bisogno di sentirsi utile, dimostrare che siete interessati a chi vi circonda, capire con affetto la situazione che attraversa o quali sono le sue esigenze.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: sintonia perfetta e prenderete in considerazione qualche progetto un po’ “folle”… Soli: un incontro o una buona notizia, in entrambi i casi avrete la sensazione che il vento stia cambiando.

Oroscopo domani 26 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dare il via a un progetto

Oroscopo domani Capricorno: umore

Che si tratti del vostro lavoro principale o di un’attività secondaria, avrete voglia di dare il via a un progetto. Ma per farlo forse dovrete prima presentare l’idea a un’altra persona che potrebbe avere i fondi, i materiali o le risorse necessari per realizzarlo. Vorreste ovviamente iniziare nel più breve tempo possibile. Ma prima dovrete definire una strategia, così da presentare al meglio il vostro progetto.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: se per qualche motivo ce l’avete con il partner, oggi parlerete francamente. Ma non ha senso rivangare il passato: per andare avanti, la cosa migliore è spiegarsi.

Soli: smettete di pensare alle brutte esperienze. Lasciatele alle spalle, voltate pagina il prima possibile.

