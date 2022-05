Oroscopo domani 26 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Potreste avere delle opportunità interessanti da prendere in considerazione dunque non affrettatevi a impegnarvi! Con la Luna in Ariete rischiate di prendere una decisione impulsiva, non vorrete aspettare. La Luna è congiunta a Venere e in buon aspetto con Saturno: il che implica un travolgente desiderio di dire “sì” a un socio, un cliente o un obbligo. Ma con Mercurio in moto retrogrado almeno per il momento dovete evitare.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 26 maggio: amore

In coppia: con il partner potrebbero esserci delle incomprensioni, dovrete prenderlo/a con le pinze. Le questioni di denaro mettono olio sul fuoco! Soli: se oggi incontrerete una persona che vi attrae non rendetevi subito disponibili solo perché siete soli. Lasciatevi desiderare un po’…

Oroscopo domani 26 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): iniziate a raccogliere i frutti

Oroscopo domani Acquario di giovedì 26 maggio: umore