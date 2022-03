Oroscopo domani 26 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il buon aspetto Mercurio-Plutone, indica che potreste avere una visione completamente diversa riguardo qualcosa che forse avete quasi ignorato. Un esame più approfondito potrebbe rivelare un potenziale che non avete notato e ciò avere un impatto positivo su un’iniziativa collegata alla carriera o a un affare. Sarete inoltre in grado di prendere alcune decisioni oculate. E un’idea ben studiata potrebbe rivelarsi molto redditizia.

In coppia: dedicherete trilioni di attenzioni al partner. Tra voi la complicità è al massimo.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 26 marzo: umore

Ciao ciao diplomazia, con la Luna e Mercurio in aspetto con Plutone oggi sarete molto schietti e avrete voglia di far uscire le emozioni, soprattutto quelle che avete represso. Chi vi avrete di fronte ed è motivo del vostro stato d’animo potrebbe rimanere scioccato ma potrebbe essere invece una saggia mossa. Sarà d’aiuto, infatti, a chiarire una situazione che ha causato angoscia. Oroscopo domani Bilancia di sabato 26 marzo: amore In coppia: avete l’opportunità di risolvere alcune difficoltà con il partner e troverete buoni compromessi. Soli: l’inizio di una nuova relazione sentimentale vi farà sentire felici e realizzati! Oroscopo domani 26 marzo 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un problema va affrontato

Oroscopo domani Acquario di sabato 26 marzo: umore

Con il buon aspetto Mercurio-Plutone oggi potreste sentirvi pronti ad affrontare un problema esistente in una relazione e che richiede un’attenzione speciale. Forse c’è qualcosa che voi e l’altro/a avete omesso di dire ed è necessario parlarne. E’ il momento di farlo, vi sentirete decisamente meglio soprattutto se è da parecchio tempo che la questione vi pesa sulle spalle e vi fa sentire giù di morale.

Oroscopo domani Acquario di sabato 26 marzo: amore

In coppia: l’intesa è sempre forte, ma volete prendere tutte le decisioni e il partner potrebbe irrigidirsi. Rilassatevi!

Soli: è un sabato pieno di colpi di scena. Marte nel vostro segno ha in serbo per voi alcune sorprese! In programma c’è una cotta basata sull’attrazione fisica reciproca.