Oroscopo domani 26 marzo 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 26 marzo 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): dritti al punto Oroscopo domani Toro umore

Con la congiunzione Luna-Plutone in Capricorno vi sarà più facile ignorare una persona che vi sembra irritante. Oggi e i prossimi giorni saranno intensi e non avrete nessuna intenzione di sopportare gli sciocchi. Se darete il via a una conversazione andrete dritti al punto. Le vostre parole saranno chiare, forse un po’ aggressive ma sincere, e gli altri capiranno che c’è poco da scherzare.

Oroscopo domani toro amore In coppia: rimproverate il partner, forse per cose del passato. Alcuni dissidi sono duri da superare. Soli: non è aria di storie impegnative, oggi volete vivere avventure senza giurare fedeltà. E anche un incontro affascinante non vi farà cambiare idea. . Oroscopo domani sabato 26 marzo 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): esprimetevi con dolcezza Oroscopo domani sabato 26 marzo Vergine umore La congiunzione Luna-Plutone in Capricorno annuncia al vostro segno che se dovete parlare o chiarire con una persona la cosa migliore è farlo con delicatezza. L’altro/a, infatti, potrebbe essere più sensibile del solito. Il vostro primo impulso potrebbe essere quello di parlare, sfogarvi, dire ciò che vi pesa così da sentirvi più leggeri. Ma esprimervi con dolcezza porterà a un risultato decisamente migliore. Oroscopo domani Vergine per l’amore di sabato 26 marzo 2022 In coppia: se ultimamente avete avuto problemi a comunicare con il partner, le cose si sbloccheranno! Soli: indosserete una maschera, sembrerete perfetti! Se non parlassimo di amore, potremmo pensare a una specie di pubblicità ingannevole… Oroscopo domani sabato 26 marzo 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete magnetici! Oroscopo di domani sabato 26 marzo 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore La Luna nel vostro segno vi rende magnetici, chi vi circonda pende dalle vostre labbra ed è possibile che oggi ricevere tanti messaggi da amici vicini e lontani. Nel pomeriggio la congiunzione Luna-Plutone nel vostro segno indica che dovrete affermare voi stessi. In questo momento non dovete aver paura di prendere alcune iniziative coraggiose: la determinazione sarà ripagata! Oroscopo domani Capricorno amore sabato 26 marzo In coppia: sapete bene come trascorrere questo sabato, ovvero a suon di coccole, baci e abbracci! Solo: l’amore bussa alla vostra porta, conquisterete in un batter di ciglia! E farete la scelta giusta.

