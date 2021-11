Oroscopo domani 26 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 26 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): dovete osare!

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Luna-Giove, in mente potreste avere grandi idee ma al contempo essere spinti a chiedervi se siano davvero realistiche. Ma sapete bene che chi non risica non rosica! Osate, dunque e iniziate a fare dei piani. Se un progetto vi sembra davvero eccellente, potreste essere tentati di dare il via da soli, ma coinvolgere altre persone vi darà la possibilità di renderlo un successo!

Oroscopo domani Ariete 26 novembre amore

In coppia: placate gli sbalzi d’umore, non sono piacevoli da sopportare. Se occorre, cercate di trovare un compromesso.

Soli: prima di accettare un invito, cercate di valutate attentamente i pro e i contro. Oroscopo domani 26 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): inquieti riguardo al futuro Oroscopo domani venerdì 26 novembre Leone umore

Anche oggi, la Luna sosta nel vostro segno: potreste essere un po’ agitati ma è uno stato d’animo che svanirà nel giro di poco. L’agitazione, tuttavia, seppure momentanea potrebbe abbassare la sicurezza in voi stessi o la fiducia nei confronti di una persona e vi sentirete a disagio. Alcuni Leone, potrebbero provare inquietudine riguardo al futuro ma questa non è una novità. Sono mesi ormai che è in discussione…

Oroscopo domani venerdì 26 novembre Leone amore

In coppia: qualche frizione e non siete dell’umore di chiudere un occhio. Ma ostinarvi non serve a niente. Soli: grazie a Venere potete contrastare il malumore e ripartire alla conquista o accettare un invito.

Oroscopo domani 26 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ottimisti e simpatici

Oroscopo 25 novembre Sagittario: umore

Con il Sole e Mercurio nel vostro segno, avete ritrovato sicurezza, ottimismo e senso dell’umorismo. Sfruttate la vita sociale poiché brilla di promesse e vi ritroverete in buona compagnia. Che si tratti di conversazioni online o di incontri dal vivo con gli amici, è un’opportunità anche per entrare in contatto con nuove conoscenze e aprire la strada a nuovi sviluppi sul piano professionale.

Oroscopo domani Sagittario 26 novembre: amore

In coppia: l’intuito è decuplicato e il partner oggi sarà come un libro aperto. Inutile dire che il partner si sentirà appagato. Soli: seguite l’intuito, la voce interiore: vi guiderà verso le persone giuste.

