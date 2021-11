Oroscopo domani 26 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con l’opposizione Luna-Giove l’entusiasmo è alle stelle e non è facile concentrarvi. Il che va bene se avete lavorato sodo e avvertite il bisogno di allentare la tensione. In caso contrario, riguardo ai dettagli cercate di essere un po’ più vigili del solito poiché potreste commettere qualche errore. Al contempo è un venerdì in cui le relazioni con chi vi circonda saranno armoniose.

In coppia: affettuosi, dotati di immaginazione, oggi avrete belle idee per pepare la relazione!

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 26 novembre: umore

Alcune questioni riguardanti la casa o la famiglia, a meno che riusciate a risolverle velocemente, potrebbero mandare all’aria i vostri piani. Di qualunque problema si tratti non trascinatelo per le lunghe. La vostra mente sarà altrove e potreste perdere un’opportunità. Iniziate immediatamente, dunque, fatelo e basta. Proverete un grande sollievo e, liberi, potrete dedicarvi ad attività più rilassanti. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 26 novembre: amore

In coppia: gli astri oggi vi spingono a essere un po’ eccessivi in tutto ciò che fate, amore compreso… Soli: una persona, che a voi non interessa, potrebbe mandarvi continuamente dei messaggi. Cosa fare? Evitate di rispondere! Oroscopo domani 26 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): riflettere con calma

Oroscopo domani Acquario di venerdì 26 novembre: umore

Potreste non aver ancora raggiunto alcuni obbiettivi finanziari che vi eravate prefissi e oggi ci penserete continuamente ma accompagnati dall’ansia, dalla frenesia. Il che vi metterà sotto stress. Potrebbe essere più produttivo riflettere con calma così da trovare il modo per progredire velocemente. Siete in grado di farlo. In famiglia, occhio alla permalosità: non accettate le critiche e ancora meno le prediche. Evitate di reagire.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 26 novembre: amore