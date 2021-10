Oroscopo domani 26 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 26 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sulla difensiva

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Cancro, come sempre vi rende vulnerabili, scatena delle insicurezze e non vi sentite a vostro agio. Per il timore di subire, vi metterete sulla difensiva e sarete un po’ aggressivi. Va comunque detto che in questo stato d’animo l’immaginazione la farà da padrona. Cercate di essere più razionali, soprattutto se pensate che qualcuno – amico o familiare – sia responsabile di questa leggera destabilizzazione, che precisiamo, svanirà nel giro di poche ore. Oroscopo domani Ariete 26 ottobre amore

In coppia: rimuginare ciascuno in angolo aspettando che l’altro/a faccia il primo passo non è la soluzione. Privilegiate il dialogo! Soli: per oggi, non fidatevi delle apparenze: la dissonanza Venere-Nettuno fa scambiare lucciole per lanterne. Oroscopo domani 26 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): valutare una nuova amicizia

Oroscopo domani martedì 26 ottobre Leone umore

I passaggi odierni indicano che avete voglia di entrare in nuove cerchie e in effetti potreste stringere nuove amicizie. Tuttavia con la dissonanza Venere-Nettuno, valutare una conoscenza nuova in modo obbiettivo vi permetterà di vederla in prospettiva. Se con la persona in questione vi sentite a disagio, non dovete reprimere l’istinto. Probabilmente sta cercando di dire qualcosa di importante.

Oroscopo domani martedì 26 ottobre Leone amore

In coppia: non vedete chiaramente la situazione, per cui evitate di prendere decisioni affrettate. Soli: la dissonanza Venere-Nettuno distorce la realtà, avrete difficoltà a distinguere la realtà dalla fantasia riguardo a una persona. Occhi aperti, attenetevi alla vita reale.

Oroscopo domani 26 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): circola insicurezza

Oroscopo 26 ottobre Sagittario: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, potreste sentirvi insicuri rispetto al vostro lavoro, a quanto valete. Venere nel vostro segno è vero che vi dota di fascino e carisma ma l’aspetto con Nettuno crea un po’ confusione. Potreste non essere sicuro di essere apprezzati come professionisti. Anche se siete consapevoli del vostro valore, vi sarà difficile mostrarlo a chi vi circonda. Tenete presente che si tratta di una sensazione passeggera.

Oroscopo domani Sagittario 26 ottobre: amore

In coppia: gli obblighi vi pesano, vorreste fare altro. Per evitare discussioni, parlate con calma, scegliendo bene le parole. Soli: meglio soli che male accompagnati. Allora, evitate la compagnia di chiunque… Aspettate che arrivi l’occasione giusta.

