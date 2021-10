Oroscopo domani 26 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Come spesso accade, chi vi circonda prende parecchio del vostro tempo e non avete la possibilità di fare ciò che volete. L’attuale dissonanza Venere-Nettuno, rappresenta un invito a mettere un deciso stop. Se qualcuno si spinge troppo oltre e vi chiede di aiutarlo in qualcosa che è in grado di gestire da solo, oggi lo capirete e dovrete agire immediatamente di conseguenza. Il Sole in Scorpione è un invito a essere più determinati.