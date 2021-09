Oroscopo domani 26 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): torna una persona del passato

Oroscopo domani Ariete umore

E’ una domenica divertente, leggera, siete di buonumore e ci sono incontri, riunioni divertenti con amici o familiari. Riderete e farete ridere… Al contempo, Mercurio sta per entrare in moto retrogrado (dal 27) ed è possibile che nella vostra vita torni una persona del passato. In base a chi sarà, potrebbe rappresentare un momento gioioso o un incubo. Nel secondo caso sarete comunque costretti ad affrontare la situazione.

Oroscopo domani Ariete 26 settembre amore

In coppia: conversazioni sincere, affrontate con franchezza, vi permetteranno di trovare le soluzioni giuste a qualche problema. Soli: pronti a osare! Se una persona vi attrae lo direte senza esitare. Ed è una cosa positiva, poiché è un primo passo che non fate spesso.

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): parecchia carne al fuoco

Oroscopo domani domenica 26 settembre Leone umore

Intenzionati a concretizzare vari progetti, avete messo parecchia carne al fuoco ma il ritorno di Mercurio in moto retrogrado – domani 27 – alcune situazioni potrebbero andare all’aria. Agite ora facendo in modo di semplificare e mettere da parte ciò che può aspettare ancora per un po’ di tempo. In questo modo potrete concentrare interamente l’attenzione sulle questioni più urgenti, dare la priorità a ciò che veramente conta.

Oroscopo domani domenica 26 settembre Leone amore

In coppia: il partner vi regalerà mille piccole attenzioni che ricambierete. Serata affascinante, ricca di sensualità. Soli: arriveranno messaggi da una persona che vi attrae e che ricambia. E stavolta non vi lascerete scappare l’occasione…

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): domenica in buona compagnia

Oroscopo 26 settembre Sagittario: umore

E’ una domenica simpatica, sarete in buona compagnia, trascorrerete bei momenti. La vita sociale brilla, alcuni contatti potrebbero rivelarsi preziosi sul fronte della professione. Con Mercurio in Bilancia che domani – 27 – entra in moto retrogrado è possibile che una persona che frequentavate tempo fa, vi contatti. Vi chiederete cosa vuole: potrebbe avere un conto in sospeso da sistemare oppure offrirvi una bella opportunità.

Oroscopo domani Sagittario 26 settembre: amore

In coppia: con il partner c’è intesa, vivrete dolci momenti d’amore. Dimostrerete il reciproco attaccamento.

Soli: complicità un/a amico/a caro/a o con una persona incontrata di recente. Nel secondo caso, potreste anche innamorarvi…

