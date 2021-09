Oroscopo domani 26 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): non avete vie di mezzo



Oroscopo domani Gemelli domenica 26 settembre 2021

Con la Luna nel vostro segno la tendenza odierna è quella di portare le cose all’estremo, non avrete vie di mezzo, non vorrete trovare compromessi. Siete intenzionati a mantenere il controllo su qualsiasi situazione e a imporvi. Con questo atteggiamento dovete essere pronti ad accettare che gli altri vi ripaghino con la stessa moneta. Anche chi vi circonda, infatti, potrebbe avere un comportamento battagliero!

Oroscopo domani Gemelli di domenica 26 settembre: amore

In coppia: con Mercurio in Bilancia riuscirete ad allontanare i pensieri cupi e l’intesa con il partner sarà buona. Soli: uscite oppure entrate in un sito d’incontri online. Da qualche parte c’è una persona che vi piacerà e che ricambierà!

Oroscopo domani 26 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una bella domenica

Oroscopo domani Bilancia di domenica 26 settembre: umore

Con la Luna in Gemelli, trascorrerete una bella domenica, l’atmosfera è all’insegna della leggerezza e della libertà. E giustamente, prima che inizi la settimana lavorativa avrete voglia di divertirvi, dedicare del tempo agli amici, ai familiari, eventualmente a un hobby, a qualcosa che accende il vostro entusiasmo. Ciò, in effetti, vi metterà in grado di essere più produttivi nel lavoro.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 26 settembre: amore

In coppia: finite le piccole crisi di gelosia, con il partner tutto va al meglio. La relazione è stabile e la cosa vi rassicura. Soli: la domenica si snoda in modo piacevole, in compagnia degli amici. Non avete intenzione di cercare l’anima gemella. Ma a volte il destino ci mette lo zampino… Oroscopo domani 26 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): pensare al futuro

Oroscopo domani Acquario di domenica 26 settembre: umore

I passaggi astrali odierni sono positivi, rappresentano un invito a strutturare i vostri progetti e riorganizzare le vostre attività. Non dovete necessariamente dare il via da oggi ma nel frattempo potete riflettere e porre a voi stessi delle domande su come migliorare la vostra situazione pensando al futuro. Quali iniziative prendere, ad esempio, per lasciare il passato alle spalle? Cosa fare per rendere più sicuro il vostro futuro?

Oroscopo domani Acquario di domenica 26 settembre: amore

In coppia: con il partner non c’è molta intesa. La vostra tendenza odierna è fare i Bastian Contrario per qualsiasi cosa e starvi accanto non è facile.

Soli: colpo di fulmine e vorreste che si trasformi in una storia importante… Dovrete avere pazienza: l’altro/a potrebbe essere imprevedibile.

