Oroscopo domani 26 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani domenica 26 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): fare affidamento solo su di voi

Oroscopo domani Toro umore

Con la dissonanza Mercurio-Plutone, in mentre potreste avere grandi idee e progetti. Tuttavia, se sperate di poter concretizzare grazie all’aiuto delle persone, ripensateci. Mercurio in Bilancia, domani 27, riprende il moto retrogrado: chi avete considerato affidabile potrebbe non esserlo più. Il che significa che dovrete fare affidamento su voi stessi. Il timone è vostro e dimostrerete che siete in grado di farcela da soli!

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la ragione prevale sulla passione, oggi siete rigorosi e pragmatici. Occhio a non alzare muri… Soli: se avete intenzione di conoscere meglio una persona che vi corteggia, oggi sarete voi a decidere come e quando. E se avete bisogno di tempo, lo direte.

Oroscopo domani domenica 26 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): stabilire un tetto di spesa

Oroscopo domani domenica 26 settembre Vergine umore

Se nel settore finanze i conti non tornano, forse è il momento di esaminare attentamente il motivo. Forse state spendendo più di quanto guadagnate… Con Mercurio in Bilancia che da domani 27, entra in moto retrogrado farete il possibile per garantirvi più entrate. Ma prima di tutto, cercate di stabilire un tetto di spesa, capire se c’è qualche abitudine da cambiare ed essere determinati a non sforare.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 26 settembre 2021

In coppia: avete bisogno di distrarvi ed è una domenica in cui avrete più occasioni. Mollate in controllo e lasciate che a prendere le decisioni sia il partner. Soli: ne avete abbastanza dei bei discorsi di chi vi corteggia, oggi avete intenzione di passare al sodo. E l’altro/a non vi farà attendere…

Oroscopo domani domenica 26 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): per oggi, non pensate al lavoro

Oroscopo di domani domenica 26 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Volete trascorrere una bella domenica? Allora smettete di pensare al lavoro, più in generale non fissate l’attenzione su alcune cose che non quadrano (o quanto meno ne avete voi la sensazione). Più leggerezza, anche la cosa vi costa… Cercate invece di concedervi qualcosa di simpatico, esprimete l’affetto che provate per gli amici, ad esempio avendo qualche attenzione, qualche premura in più.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 26 settembre

In coppia: cercate, entrambi, di essere reciprocamente comprensivi così da riportare la calma nella relazione.

Soli: una persona solleciterà il vostro interesse ma sfortunatamente, potrebbe non essere libera…

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: TORNA UNA PERSONA DEL PASSATO

GEMELLI: NON AVETE VIE DI MEZZO

CANCRO: UNA GRANDE FORZA INTERIORE

LEONE: PARECCHIA CARNE AL FUOCO

BILANCIA:UNA BELLA DOMENICA

SCORPIONE:BANDO AL RANCORE

SAGITTARIO: DOMENICA IN BUONA COMPAGNIA

ACQUARIO:PENSARE AL FUTURO

PESCI:ATMOSFERA UN PO’ CONFUSA