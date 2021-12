Oroscopo domani 27 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

E’ una giornata in cui potreste essere riluttanti ad affrontare problemi emotivi profondi. Potreste alzare delle barriere protettive in modo che le cose che sentite, vedete e provate non vi feriscano. Rispettate questi confini. Fate del vostro meglio per rimanere con i piedi per terra. Anche se l’umore non è proprio al top, anzi forse un po’ cupo, cercate di mantenere un atteggiamento positivo.