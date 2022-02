Oroscopo domani 27 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Luna, Venere, Marte, Plutone in Capricorno puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze. E’ possibile che dobbiate esaminare e risolvere un’importante questione riguardante il denaro. Il transito al contempo indica che sarete spinti a liberarvi di tutte le persone, situazioni o abitudini che vi stanno bloccando. Non dovete sentirvi in colpa di chiudere con chi mina la vostra sicurezza, vi sminuisce!