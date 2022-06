Oroscopo domani 27 giugno 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Marte-Saturno formano un aspetto armonioso ed è la giornata ideale per esprimervi chiaramente, tirare fuori eventuali rospi. Parlate senza giri di parole anche se ciò scatenerà il timore di offendere una persona. Ma è solo in questo modo che eviterete ulteriori malintesi. Dicendo ciò che pensate è evidente che sul momento l’altro/a non gradirà ma in seguito comunque vi rispetterà per la sincerità.