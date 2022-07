Oroscopo domani 27 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 27 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): un rimborso o un regalo

Oroscopo domani Cancro: umore

Affermare le vostre idee o le opinioni sul posto di lavoro potrebbe essere difficile, rischiate problemi con il boss o un superiore e ciò comportare degli ostacoli. La notizia positiva è che di fronte alle avversità, riuscirete a mantenere la sicurezza in voi stessi. Su un altro piano: le questioni di denaro sono favorevoli, potreste ricevere un rimborso o un regalo.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: occhio alle reazioni, non incolpate di tutto il partner. Ritrovate la dolcezza! Soli: volete movimentare gli affari di cuore e troverete il coraggio di fare i passi necessari per smuovere le acque!

Oroscopo domani 27 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): esprimetevi con cautela

Oroscopo domani Scorpione: umore

C’è il potenziale per avere un chiarimento ma anche la forte possibilità che con l’altro/a scambierete parole forti e trovare un compromesso non sarà facile. Se la cosa riguarda un problema sul posto di lavoro, scegliete le parole con attenzione. Se siete risentiti, parlerete più che chiaramente. Tenete presente che in questo modo rischiate di peggiorare la situazione.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: per oggi evitate la possessività ma soprattutto argomenti delicati. Relax! Soli: potreste rivedere una vecchia conoscenza e proverete le stesse emozioni del passato.

Oroscopo domani 27 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sulla difensiva

Oroscopo domani Pesci: umore

La dissonanza Luna-Plutone annuncia una giornata in cui sarete meno inclini a essere empatici con chi vi circonda e più propensi a mettervi sulla difensiva. Questo transito, insieme alla dissonanza Mercurio-Urano, potrebbero scatenare un malinteso. Se capite che state per reagire alle parole di una persona, fermatevi e riflettete. Un approccio più razionale vi farà capire che è cosa di poco conto.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: per mantenere l’armonia nella relazione organizzerete qualcosa con la dolce metà che avrà il potere di rafforzare il legame.

Soli: affascinanti, magnetici e ovunque fate colpo! È probabile che non finirete la giornata da soli…

