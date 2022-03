Oroscopo domani 27 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio, governatore del vostro segno, entra in Ariete. Fino al 11 aprile sarete pronti a rendere prioritario un obbiettivo che avete particolarmente a cuore. Sarà più facile trovare delle idee insolite, innovative, progressiste per portare avanti piani e progetti. Ma non solo: avrete voglia di entrare in nuove cerchie, conoscere persone che condividono i vostri stessi interessi.