Oroscopo domani 27 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): contatti positivi

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio in Bilancia entra in moto retrogrado (fino al 18 ottobre). Avete la possibilità di rafforzare le relazioni, dare il via a conversazioni e contatti positivi e avere la bella sensazione di reciproco sostegno. Sarete attratti da persone che condividono le vostre stesse aspirazioni e con le quali potrete collaborare per raggiungere un obbiettivo. In ogni caso, con questo transito, dovete sempre parlare con diplomazia così da non creare conflitti inutili.

Oroscopo domani Ariete 27 settembre amore

In coppia: se siete in freddo, i passaggi odierni vi spingeranno a trovare delle soluzioni. Sarete tolleranti, comprensivi e tutto andrà bene. Soli: un incontro potrebbe ribaltare totalmente la vostra visione dell’amore e della coppia.

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio a ruggire

Oroscopo domani lunedì 27 settembre Leone umore

Con Mercurio in Bilancia, fino al 18 ottobre in moto retrogrado, occhio a ruggire tanto forte da causare fratture inutili. E’ probabile che in determinate situazioni sarete costretti a difendervi ma cercate di non parlare in modo brusco. E’ un transito importante per esaminare il modo in cui comunicate, anche sui social media, seppure dovesse solo trattarsi di conversazioni leggere e divertenti.

Oroscopo domani lunedì 27 settembre Leone amore

In coppia: il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che toccare il settimo cielo! Soli: è il momento di sfoderare il sex-appeal: non passerete inosservati/e! Conquisterete un cuore.

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rivedere aspirazioni e speranze

Oroscopo 27 settembre Sagittario: umore

Il vostro segno ha un talento: quello di immaginare obbiettivi futuri ideali ma a volte è meglio posare arco e frecce così da poter riesaminare ciò a cui volete puntare. Con Mercurio in Bilancia in moto retrogrado è il momento – fino al 18 ottobre – di rivedere aspirazioni e speranze per un futuro migliore. Quando avrete le idee chiare, cercate amici, conoscenti, gruppi che apprezzino il vostro obbiettivo e possano essere di supporto.

Oroscopo domani Sagittario 27 settembre: amore

In coppia: volete esprimere ciò che vi pesa ma non farete in modo diplomatico e ciò potrebbe creare malintesi e tensioni. Soli: non è giornata di conquiste e incontri. La tendenza odierna è quella di criticare tutto e tutti.

