Oroscopo domani 27 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un passo avanti e due indietro



Oroscopo domani Gemelli lunedì 27 settembre 2021

Con Mercurio retrogrado in Bilancia, fino al 18 ottobre vi ritroverete a fare un passo avanti e due indietro. I progetti e piani che sembravano andare bene potrebbero bloccarsi. Sfruttate questo periodo per mettervi in pausa, riflettere e riesaminare. Alcuni approfondimenti potrebbero farvi avere una maggiore comprensione su come migliorare progetti e obbiettivi o qualsiasi cosa sulla quale stiate lavorando.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 27 settembre: amore

In coppia: senso dell’umorismo, aperti al dialogo e potreste parlare di un importante progetto a due che rafforzerà la relazione. Soli: sicuramente non ve l’aspettate ma oggi nella vostra vita potrebbero entrare l’amore, la passione!

Oroscopo domani 27 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rafforzare l’autostima

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 27 settembre: umore

Sole e Marte nel vostro segno rappresentano una notevole spinta a superare paure, dubbi, rafforzare la vostra autostima e scoprire di cosa siete in grado di fare. Tuttavia, oggi Mercurio – sempre nel vostro segno – fino al 18 è in moto retrogrado. Il pianeta mette degli ostacoli negli spostamenti, nei contatti e dovrete trovare un modo per aggirarli. Potreste infine dover rimandare qualcosa a causa di circostanze impreviste.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 27 settembre: amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di non essere abbastanza attenti/e nei suoi confronti. Ce la fate a rimediare? Soli: evitate di lanciarvi alla cieca tra le braccia di una persona appena conosciuta. Lasciate che abbia il tempo di provare il desiderio di rivedervi… Oroscopo domani 27 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): aggirerete abilmente gli ostacoli

Oroscopo domani Acquario di lunedì 27 settembre: umore

Il transito di Mercurio in Bilancia per il vostro segno è eccellente ma da oggi è in moto retrogrado. Potrebbero esserci dei piccoli ostacoli che tuttavia saprete aggirare abilmente. Non è escluso che nell’arco di questo periodo – da oggi fino al 18 ottobre – ci siano dei ritardi riguardo la conclusione di un accordo. Ciò non significa che non definirete, semplicemente richiederà più tempo del previsto.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 27 settembre: amore

In coppia: La presenza di Mercurio retrogrado non è d’aiuto a stabilire un dialogo costruttivo. Ciascuno rimane fermo sulle sue posizioni.

Soli: cercate di essere più positivi. Non farete ugualmente conquiste ma se non altro la giornata trascorrerà in modo più piacevole.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: CONTATTI POSITIVI

TORO: PRAGMATICI E PRATICI

CANCRO: L’EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA

LEONE: OCCHIO A RUGGIRE

VERGINE: SPENDERE IN MODO PIU’ SAGGIO

SCORPIONE:NESSUNO TRAMA ALLE VOSTRE SPALLE

SAGITTARIO: RIVEDERE ASPIRAZIONI E SPERANZE

CAPRICORNO: EVITARE ERRORI E MALINTESI

PESCI:RICONTROLLARE LE QUESTIONI FINANZIARIE