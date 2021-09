Oroscopo domani 27 settembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 27 settembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): pragmatici e pratici

Oroscopo domani Toro umore

Avete un lato concreto, pragmatico e pratico che fino al 18 ottobre, con Mercurio in moto retrogrado in Bilancia, vi sarà molto utile. Prestate attenzione alla routine, alle attività quotidiano e cercate di capire se vi supportano nel raggiungimento dei vostri obbiettivi di lavoro. Con questo transito per trovare soluzioni, potreste esaminare il passato oppure vedere vecchi problemi in una nuova prospettiva.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: occhio a scaricare il malumore sul partner. Al contrario, cercate di essere positivi! Soli: per oggi meglio non insistere a cercare l’amore. Rischiate di cacciarvi in una situazione pericolosa…

Oroscopo domani lunedì 27 settembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): spendere in modo più saggio

Oroscopo domani lunedì 27 settembre Vergine umore

Con Mercurio retrogrado in Bilancia, fino al 18 ottobre, è il momento ideale per riflettere sulle vostre finanze, capire se state spendendo nel modo giusto. Se capite che alcune abitudini vi fanno sprecare denaro, cercate di cambiare qualcosa, investite i soldi in modo più saggio! Al contempo, il transito vi dota della forma mentale ideale per sviluppare nuove strategie che vi permetteranno di raggiungere gli obbiettivi di lavoro.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 27 settembre 2021

In coppia: la Luna in Gemelli vi rende inquieti: non affrontate argomenti spinosi poiché il dialogo potrebbe trasformarsi in una lite. Soli: piccoli flirt, feeling, avventure effimere. D’accordo, non sarà il grande amore ma è meglio di niente…

Oroscopo domani lunedì 27 settembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitare errori e malintesi

Oroscopo di domani lunedì 27 settembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Mercurio in Bilancia in moto retrogrado, fino al 18 ottobre dovete fare la massima attenzione, del vostro meglio per evitare errori o malintesi. La presenza del Sole in Bilancia indica che per un po’ di tempo vi ritroverete sotto i riflettori e un passo falso sarebbe notato immediatamente. Il lato B del transito: se farete qualcosa di positivo, sarà ugualmente notato e sarete ammirati.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 27 settembre

In coppia: la giornata è molto piacevole, soprattutto perché riuscirete a prendere le cose con molta filosofia.

Soli: avete ragione di voler conoscere meglio la persona che vi corteggia, ma non trasformatevi in detective!

