Oroscopo domani 28 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): il ruolo di pacieri

Oroscopo domani Ariete umore

E’ possibile che due persone a cui volete bene discutano continuamente. Sarete stufi di vederle litigare e pronti a intervenire per appianare la situazione. Con Venere in Bilancia, salterà fuori il vostro lato diplomatico, giocherete il ruolo di pacieri e farete in modo che siano più comprensivi l’uno nei confronti dell’altro. Su un altro piano: il transito indica che è il momento ideale per migliorare la situazione finanziaria. Con la Luna in Toro, inoltre, avrete voglia di ritagliare del tempo per tutto ciò che per voi conta veramente. In questo modo darete il meglio nelle relazioni, nelle interazioni.

Oroscopo domani Ariete 28 agosto amore

In coppia: sabato all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza. Soli: se da qualche tempo una persona vi attrae, oggi è possibile un approccio che darà il via a una storia piena di passione!

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di essere insistenti

Oroscopo domani sabato 28 Leone umore

Pur di ottenere qualcosa che una persona vi ha rifiutato, sarete pronti a manipolare la situazione. Il buon aspetto Mercurio-Plutone, potrebbe spingervi a fare il possibile per garantirvi il risultato sperato. Siete sicuri che insistere, manipolare, essere invadenti, sia l’atteggiamento migliore? Tanto più che nel giro di pochi giorni potreste scoprire che ciò che avete desiderato, arriverà comunque, senza problemi di sorta. Allora, visto che l’ostinazione è inutile, non dovete far altro che aspettare!

Oroscopo domani sabato 28 Leone amore

In coppia: lavorate molto e il tempo libero è poco. Ma oggi deciderete di mettere tra parentesi gli impegni e dedicarvi solo alla persona amata. Soli: la congiunzione Luna-Urano amplifica le emozioni, circola agitazione. Per oggi, vivete l’attimo!

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non trascurate la forma fisica

Oroscopo 28 agosto Sagittario: umore

La Luna in Toro spinge a concentrarvi seriamente e totalmente nel lavoro ed in effetti è la giornata ideale per esaminare attentamente un progetto o impegnarvi senza sosta per rispettare una scadenza importante. Avete le energie giuste per lavorare in modo efficiente sugli obbiettivi, le responsabilità e compiti. Potete gestire alla grande tutto le questioni di tipo pratico. Infine, non dimenticate di praticare un po’ di esercizio fisico, non trascurate la forma!

Oroscopo domani Sagittario 28 agosto: amore

In coppia: ne avete abbastanza della routine ma non è giornata di cambiamenti. Il partner potrebbe non essere d’accordo. Soli: sfruttate i bei momenti di questa giornata, state un po’ per conto vostro per mettere ordine nelle idee.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: SAPETE SPENDERE CON SAGGEZZA

GEMELLI: PRIVILEGIARE IL RELAX

CANCRO: USCITE E SOCIALIZZATE!

VERGINE: OTTIMA RESISTENZA MENTALE E FISICA

BILANCIA: UNA FASE DI RINNOVAMENTO

SCORPIONE:CORREGGERE IL TIRO

CAPRICORNO: FINE SETTIMANA DIVERTENTE

ACQUARIO:BISOGNO DI TRANQUILLITA’

PESCI: RALLENTARE IL RITMO