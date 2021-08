Oroscopo domani 28 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): privilegiare il relax



Oroscopo domani Gemelli sabato 28 agosto 2021

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno, il che indica che dovreste ridurre al minimo gli impegni nella vita sociale e privilegiare il relax, stare un po’ per conto vostro. Il passaggio astrale potrebbe inoltre rendervi insicuri sul fronte finanze, potreste chiedervi se state facendo il possibile per garantirvi la sicurezza. E Venere in Bilancia in questo vi sarà d’aiuto: potrebbero arrivare nuovi clienti o se siete in cerca di un impiego trovare quello che vi offrirà entrate più soddisfacenti.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 28 agosto: amore

In coppia: l’atmosfera è molto sensuale. Evitate di lanciarvi in discorsi senza fine e prendete tra le braccia il partner. Soli: prima di lanciarvi a occhi chiusi in una storia, valutate i pro e i contro. Ricordate che chi va piano…

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una fase di rinnovamento

Oroscopo domani Bilancia di sabato 28 agosto: umore

State vivendo una fase importante di rigenerazione e rinnovamento che vi permetterà di liberarvi della zavorra. E’ un sabato in cui avvertirete fortemente questo cambiamento e al contempo, la Luna in Toro vi spinge a concentrare l’attenzione su eventuali problemi emotivi irrisolti. Pur avendo la possibilità di trascorrere del tempo con gli amici, oggi preferirete stare per conto vostro in modo da poter riflettere. Potrebbero arrivare importanti intuizioni e una persino cambiare la vostra vita.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 28 agosto: amore

In coppia: con il partner dovreste definire ciò che è accettabile e ciò che non lo è. In questo modo avrete ben chiari i reciproci limiti da non superare. Soli: nel cuore di una persona avete un posto molto importante. Insieme potreste trovare la felicità.

Oroscopo domani 28 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): bisogno di tranquillità

Oroscopo domani Acquario di sabato 28 agosto: umore

La Luna in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è la giornata ideale per abbellire l’abitazione e renderla più confortevole. Oggi avete bisogno di tranquillità e una pausa può essere un’ottima idea a patto che ve la concediate… Probabilmente non è nei vostri pensieri ma vi farebbe sentire più ottimisti. Anche guardare un film divertente in tv, ad esempio, che vi farà ridere sarà in grado di risollevare l’umore. Stabilire un buon equilibrio interiore ora è indispensabile per interagire in modo più sereno e libero con chi vi circonda, familiari compresi.

Oroscopo domani Acquario di sabato 28 agosto: amore

In coppia: difficoltà ad ammettere i vostri errori, eppure chiedendo scusa con sincerità toccherete il cuore del partner. Allora, fate uno sforzo…

Soli: riuscirete a conquistare una persona che vi attrae e che ricambia. Unico problema: potrebbe essere già impegnata.

