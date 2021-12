Oroscopo domani 28 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fuori fase

Oroscopo domani Ariete umore

La giornata parte in modo difficile: la Luna in Bilancia è in dissonanza con Mercurio, Venere e Plutone, il che potrebbe farvi sentire irrequieti e fuori fase. Fortunatamente, questa energia svanirà quando la Luna entrerà in Scorpione e sarà in buon aspetto con Giove. Vi scrollerete di dosso qualsiasi malumore, sarete decisamente più sereni. Queste vibrazioni sono eccellenti anche per rafforzare i legami.

Oroscopo domani Ariete 28 dicembre amore

In coppia: ritagliate più tempo da dedicare a voi stessi stesso. Focalizzate l’attenzione sull’essenziale. Soli: le delusioni d’amore fanno parte dell’Amore! Come dice bene Saint-Exupéry:”È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto”. Oroscopo domani 28 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): vietato esitare Oroscopo domani martedì 28 dicembre Leone umore

Se avete intenzione di prendere un’iniziativa evitate di esitare troppo a lungo. La dissonanze odierne indicano che potrebbe aprirsi uno spiraglio ma chiudersi velocemente. Fermandovi, lo perderete. Non appena lo vedrete buttatevi a pesce, anche se probabilmente vi porterà in un nuovo territorio. Ricordate il vecchio detto: chi non risica non rosica. Allora tutti al posto di partenza, pronti, via! Potete farcela.

Oroscopo domani martedì 28 dicembre Leone amore

In coppia: prendetevi una pausa anziché prendervela con il partner. E’ necessaria una tregua per chiarire i sentimenti. Soli: basta con la diffidenza e uscite, entrate in contatto con gli altri, apritevi al mondo!

Oroscopo domani 28 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dire no ai problemi degli altri

Oroscopo 28 dicembre Sagittario: umore

Al mattino, cercate di non farvi risucchiare dai problemi degli altri: la Luna in Bilancia in dissonanza con altri pianeti, scatenerà sicuramente qualche dramma. Non dovrete sentirvi in colpa se mentre lavorate non risponderete al telefono. Andate avanti e più tardi, nel pomeriggio, quando queste vibrazioni svaniranno richiamerete gli amici con uno stato d’animo diverso e più disponibile.

Oroscopo domani Sagittario 28 dicembre: amore

In coppia: non fate orecchie da mercante, ascoltate i consigli del partner. Non comportatevi come se foste ancora single. Soli: non è collezionando un flirt dietro l’altro che vi sentirete meglio, meno soli…

