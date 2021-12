Oroscopo domani 28 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Il desiderio di rilassarvi può scontrarsi con la necessità di fare qualcosa che evitereste volentieri. Non si tratterà di una cosa importante motivo per cui potreste tendere a distrarvi con messaggi, e-mail, navigare sul web e qualsiasi altra cosa che possa rimandare il momento di affrontarla. Ma iniziando a lavorare proprio partendo da ciò che vorreste eludere, questo martedì potrebbe rivelarsi un grande successo.

In coppia: è il momento di affrontare insieme il futuro. Acquistare casa o avere un figlio potrebbe far parte dei vostri desideri.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 28 dicembre: umore

Con la Luna nel vostro segno in dissonanza con Mercurio, Venere e Plutone, al mattino le cose non andranno per il verso giusto. Fate del vostro meglio per affrontare con calma qualsiasi turbamento emotivo e tenete presente che dal pomeriggio sarete decisamente più ottimisti grazie al buon aspetto Luna-Giove. Stasera, fatevi i complimenti per aver superato la difficile giornata e concedetevi il vostro cibo preferito accompagnato eventualmente da un bicchiere di buon vino. Oroscopo domani Bilancia di martedì 28 dicembre: amore

In coppia: un po’ chiusi, distaccati nei confronti del partner. Avrete difficoltà a esprimere ciò che provate. Soli: ci sarà chi vi corteggerà ma voi alzerete un muro. Per non avete intenzione di impegnarvi. Oroscopo domani 28 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Giove farà lievitare le finanze

Oroscopo domani Acquario di martedì 28 dicembre: umore

E’ una giornata in cui riguardo a un affare o a un lavoro immaginerete gli scenari peggiori, penserete che sia destinato a fallire. Eppure i fatti vi smentiranno totalmente. Con lo scorrere delle ore la situazione potrebbe ribaltarsi positivamente: un piccolo successo tira l’altro come le ciliegie e presto andrete al massimo. In serata, Giove entrerà in Pesci e nel 2022 provvederà a far lievitare le finanze.

Oroscopo domani Acquario di martedì 28 dicembre: amore