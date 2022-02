Torneremo ancora sulla Luna Nuova in Pesci di mercoledì ma già da ora anticipiamo che per il vostro segno è un transito molto positivo, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi anche con i soci. Questo lunedì ce la metterete tutta per trovare un terreno d’intesa con un cliente o un collega, oppure in alcuni casi con un familiare o un amico. Sicuramente ci riuscirete!