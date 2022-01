Oroscopo domani 28 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): emerge una verità

Oroscopo domani Ariete umore

Con la congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno, nel lavoro non dovete aver paura di chiedere un compenso all’altezza del vostro valore, soprattutto se di recente vi siete sentiti sottovalutati. Con questo transito potrebbe inaspettatamente venire alla luce una verità nel corso di una conversazione con il boss o un collega. Di qualunque cosa si tratti, prendetene atto ma non reagite. Tenetela a mente: ne parlerete dopo il 4 febbraio.

Oroscopo domani Ariete 28 gennaio amore

In coppia: mentalmente liberi, anche di amare, nella relazione una sorta di rinnovamento. Il partner sarà meno distante. Soli: una persona dinamica e solare sarà attratta da voi, vi offrirà il suo cuore. Il vostro è pronto? Oroscopo domani 28 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): lotte di potere Oroscopo domani venerdì 28 gennaio Leone umore

La Luna del Sagittario annuncia una bella giornata, sarete voi stessi anche se non tutti saranno dell’umore giusto per accettare la vostra forte personalità. Nel pomeriggio, con la dissonanza Luna-Nettuno, fate attenzione alle lotte di potere o alla gelosia di alcune persone. Sul fronte finanze andateci piano: potreste acquistare un oggetto che vi intriga ma a conti fatti rivelarsi una delusione.

Oroscopo domani venerdì 28 gennaio Leone amore

In coppia: dedicherete mille attenzioni al partner, non lo/a farete inquietare e vi impegnerete per rassicurarlo/a. Gusterete le delizie dell’amore. Soli: volete vivere una relazione seria, dunque farete una selezione nei contatti. E in questo modo potrete dedicarvi a una persona che vi corteggia con cui le affinità sono evidenti.

Oroscopo domani 28 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): occhio a idealizzare le situazioni

Oroscopo 28 gennaio Sagittario: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno. La tendenza odierna può essere quella di idealizzare persone o situazioni e in seguito provare delusione. Un’altra chiave di lettura del transito: potreste volutamente ignorare qualcosa che normalmente vi salterebbe agli occhi; ma una persona sta invece offuscando il vostro giudizio. In entrambi i casi, fate attenzione.

Oroscopo domani Sagittario 28 gennaio: amore

In coppia: proverete i brividi dei primi tempi. Attenzioni reciproche, piccoli momenti magici che regalano grande felicità. Soli: non rimarrete a pensare a una delusione. Per trovare l’amore sarete più aperti e darete il via a una storia che riaccenderà la speranza.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:OCCHIO ALLE FAKE NEWS

GEMELLI:TENERE UN SEGRETO PER VOI

CANCRO:FERMI SULLA VOSTRA POSIZIONE

VERGINE:RIESAMINARE UN PROBLEMA

BILANCIA: DIFFICOLTA’ A CAPIRE UNA PERSONA CARA

SCORPIONE:GENEROSI O OPPORTUNISTI?

CAPRICORNO:CAMBIARE UNA DECISIONE

ACQUARIO:LA FORTUNA VI SORRIDE

PESCI:PENSARE CON LA VOSTRA TESTA