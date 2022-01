Oroscopo domani 28 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno, in questi giorni è esatta e per quanto vi riguarda potreste probabilmente avere difficoltà a capire l’atteggiamento di una persona cara. Può trattarsi di un fratello, una sorella e persino un figlio adolescente. Avrete la sensazione che abbia bisogno di aiuto ma lo rifiuti, non ascolti affatto i vostri consigli e, a volte, rispondervi male. Non sprecate le vostre energie nel tentativo di dare una mano a chi non la vuole.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 28 gennaio: amore

In coppia: potreste scattare come molle, arrabbiarvi per un progetto. La pazienza è la virtù dei forti, parlate con calma. Soli: nel corso di una conversazione potrebbe nascere un malinteso. Evitate di offendervi, questo venerdì non siete particolarmente lucidi.

Oroscopo domani 28 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la fortuna vi sorride