Oroscopo domani 28 luglio 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: Previsioni e Oroscopo 28 luglio tutti i segni

Oroscopo domani 28 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): arrivano belle opportunità



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 28 luglio 2021

Saturno in Acquario può aver messo degli ostacoli e impedito di esplorare nuove direzioni ma il ritorno di Giove in Acquario, da oggi fino a dicembre, vi farà sentire più ottimisti e fiduciosi, riaccenderà la voglia di provare nuove idee.

Se avete vissuto una situazione frustrante vi sarà più facile affrontarla e scoprire dei modi ingegnosi per contrastare i rallentamenti. Nei prossimi mesi, e soprattutto dopo la metà di ottobre, arriveranno belle opportunità che vi consentiranno di progredire.

Oroscopo domani Gemelli di oggi mercoledì 28 luglio: amore

In coppia: circolano tensioni, al minimo commento partite in quarta. Evitate discussioni inutili.

Soli: non sapete bene cosa volete, cambiate idea ogni nanosecondo. Chi vi piace al mattino nel pomeriggio vi annoierà.

Oroscopo domani 28 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): mostrare il talento

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 28 luglio: umore

Il ritorno di Giove in Acquario, fino a dicembre, indica che un nuovo interesse per qualche mese sarà al centro della vostra attenzione. La creatività sarà al top e potrete canalizzarla anche nella professione o in un hobby.

Con questo transito, dunque, in particolare quando il pianeta il 18 ottobre riprenderà il moto diretto, avrete la possibilità di esprimere il vostro talento, mostrare le vostre abilità, essere più intraprendenti e al contempo pratici.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 28 luglio: amore

In coppia: amate il partner, ricambia e tra voi non ci sono segreti né finzioni di alcun tipo.

Soli: meno sotto pressione per dare il via a una storia, il che vi permette conversazioni leggere con chi vi corteggia.

Oroscopo domani 28 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): Giove realizza un desiderio

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 28 luglio: umore

Giove in moto retrogrado, fino a dicembre sosterà nel vostro segno. Il suo ritorno risolleverà il morale, soprattutto se una situazione vi ha stressato, e avrete più motivi per essere soddisfatti della vostra vita. Sfruttate il transito per riflettere su un desiderio che avete particolarmente a cuore, cercate di capire cosa veramente desiderate.

Con Giove nel vostro segno potreste ottenerlo. Non solo: in questi mesi, ma soprattutto dopo il 18 ottobre, lanciate il più possibile nuove iniziative professionali.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 28 luglio: amore

In coppia: lasciatevi coccolare dal partner, rilassarvi in sua compagnia è il bel programma della giornata.

Soli: siete selettivi ma se avete la possibilità di scegliere perché no? In ogni caso tenete presente che facendo troppo i/le difficili rischiate di perdere qualche buona occasione.

