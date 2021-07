Oroscopo domani 28 luglio 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: Oroscopo 28 luglio tutti i segni

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): raggiungerete nuove vette



Oroscopo domani Toro umore

Giove rientra in Acquario e fino a dicembre il transito vi permetterà di progredire nella carriera, far brillare la reputazione. Raggiungerete nuove vette, a portata di mano ci sono nuove e importanti vittorie professionali. Non è esclusa una promozione, il riconoscimento del vostro impegno, potrebbe arrivare un bonus…

Da parte vostra, in questi mesi lavorate sodo così da mostrare a tutti il vostro talento. La tenacia, la perseveranza, le lotte del passato vi hanno permesso di evolvere e ora continuerete a crescere.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: potrebbe esserci una presa di coscienza: positiva o negativa, dipenderà da come procede la relazione.

Soli: potreste ripensare al passato. Avete forse agito male con un/a ex? A volte è meglio lasciare il passato alle spalle. Chiedetevi invece come non commettere più lo stesso errore.

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): più avventurosi

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio Vergine umore

Fino a dicembre Giove sosterà nuovamente in Acquario: in questi cinque mesi il lavoro sarà particolarmente gratificante, se siete in cerca di un impiego potreste trovare quello che fa per voi. Il transito ha un impatto positivo anche nel quotidiano: se vi sentite prigionieri della routine, lo stile di vita non è all’altezza delle vostre aspettative le cose inizieranno a migliorare.

Il pianeta della fortuna, vi spingerà a vedere nuove possibilità dove sembrava non ce ne fossero. Sarete più ottimisti e avventurosi.

Oroscopo domani vergine per l’amore di mercoledì 28 luglio 2021

In coppia: oggi avete la tendenza a vedere solo i difetti del partner e non potrete fare a meno di farli notare. Occhio a come vi esprimete.

Soli: vi sentite un po’ scoraggiati, il morale non al top. Ma si tratta di uno stato d’animo passeggero.

Oroscopo domani mercoledì 28 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): correre dei rischi calcolati

Oroscopo di domani mercoledì 28 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Giove in moto retrogrado in Acquario, nel vostro settore delle finanze fino a dicembre, fa tornare la fiducia nella vostra situazione finanziaria, probabilmente grazie a un aumento, a un nuovo lavoro o alla crescita della clientela..

Se avete intenzione di guadagnare di più e sentirvi al sicuro, il pianeta potrebbe spingervi a correre piccoli rischi calcolati, come ad esempio avviare un’attività secondaria. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le cose si muovano, ma a suon di perseveranza ce la farete.

Oroscopo domani capricorno amore mercoledì 28 luglio

In coppia: difficoltà a tenere sotto controllo le emozioni negative. Esprimetevi con le parole giuste.

Soli: senso dell’umorismo pari a zero e le conversazioni saranno a dir poco complicate.

