Oroscopo domani 28 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): puntare in alto

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore del tempo libero, della creatività e del divertimento. Rappresenta inoltre un invito a dedicarvi a un hobby o un’attività piacevole che avete chiuso in un cassetto. Queste vibrazioni sono perfette per dare il via a un progetto o a un’idea imprenditoriale. Giove nel vostro segno entra in moto retrogrado: è un’opportunità per apprendere nuove abilità, migliorare voi stessi e raggiungere il successo. Puntate in alto!

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: di buonumore, più aperti e più disposti a scendere a compromessi. Dite al partner che è unico/a! Soli: la Luna Nuova annuncia una nuova relazione e nel giro di breve tempo sarete inseparabili!

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate scorciatoie

Oroscopo domani Leone: umore

Con la Luna Nuova nel vostro segno è un ottimo momento per un nuovo inizio e fare qualcosa di diverso. Avete le carte in regola e siete pronti a fare quanto è necessario per far decollare i vostri piani. Giove in Ariete, da oggi entra in moto retrogrado: dunque i progetti a lungo termine richiederanno pazienza. Evitate le scorciatoie, dovete essere scrupolosi.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: lo sguardo del partner vi farà capire che il vostro fascino ha sempre un grande effetto! Soli: fatevi belli/e e uscite: in programma c’è uno splendido incontro romantico.

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una gratificazione

Oroscopo 27 luglio Sagittario: umore

Il Novilunio in Leone è in armonia con Giove in Ariete: qualcosa nel lavoro o nella vita personale vi regalerà enorme soddisfazione, proverete piacere e gioia. La Luna Nuova odierna è perfetta per far dare il via un progetto anche se farlo decollare potrebbe richiedere parecchio impegno. Rispolverate le vostre abilità e mantenete intatto il vostro noto ottimismo.

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia: bella giornata: progetti, conversazioni, dolci momenti di intimità, tutto vi sorride! Soli: avrete la possibilità di incontrare persone simpatiche. Dove meno ve l’aspettate…

