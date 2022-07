Oroscopo domani 28 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): atmosfera piacevole

Oroscopo domani Gemelli: umore

La Luna Nuova in Leone crea un’atmosfera piacevole, avete la possibilità di esprimervi ed essere ascoltati. Le vostre parole, il modo in cui comunicate, vi faranno notare. Il transito accentua la possibilità di concludere un accordo o di lanciare con successo un progetto o un prodotto. Pronti a imparare una nuova abilità? Ora è il momento!

Oroscopo domani Gemelli: amore

In coppia: avete bisogno di riprendere una conversazione per eliminare l’incertezza. Scegliete un momento in cui siete calmi. Soli: incontri con sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Queste nuove relazioni vi piaceranno!

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): relazioni preziose

Oroscopo domani Bilancia: umore

La Luna Nuova in Leone punta i riflettori sul vostro settore dei progetti e le relazioni, anche di amicizia. Dovete socializzare al massimo! Troverete chi vi darà una mano a dare il via o far progredire un progetto e andrà alla grande! Al contempo, Giove in Ariete da oggi e fino a ottobre sarà in moto retrogrado: ci sarà chi vi metterà in grado di ottenere il successo!

Oroscopo domani Bilancia: amore

In coppia: aprite la porta al miglioramento e godete ogni momento senza farvi domande, siate presenti. Belle sensazioni assicurate… Soli: organizzate meglio la vostra vita per avere più tempo per uscire e incontrare nuove persone.

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la firma di un contratto

Oroscopo domani Acquario: umore

La Luna Nuova in Leone è in buon aspetto con Giove in Ariete: potreste ricevere una proposta di accordo o avere comunque la possibilità di parlarne. Il transito infatti indica che avrete l’opportunità di stringere nuovi rapporti di lavoro e firmare dei contratti. Gli eventi nella vita sociale potrebbero coincidere con incontri positivi e stimolanti, non è escluso che insieme a una persona darete il via a un progetto.

oroscopo domani Acquario: amore

In coppia: perdonare in modo sistematico non è sempre positivo. Il partner lo sa e forse ne approfitta. Cambiate musica!

Soli: il timore di fare una scelta sbagliata vi blocca. Lasciate alle spalle il passato!

