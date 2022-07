Oroscopo domani 29 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): occhio alle spese

Oroscopo domani Cancro: umore

Con le dissonanze odierne, cercate di tenere d’occhio le spese, evitate di lanciarvi negli acquisti soprattutto se lo shopping è un modo per distrarvi da alcuni problemi che devono essere risolti. Potete ugualmente gratificarvi senza per questo mandare all’aria il budget. Evitate inoltre di prestare denaro a un amico: non vi restituirà la somma a tempo debito e ciò creare tensione nella relazione.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: che si tratti di una passeggiata mano nella mano o di una cena romantica, non avete intenzione di restare a casa. Soli: incontri inaspettati: che ci sia pioggia, vento o sole, uscite! Una conquista è assicurata.

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): giornata caotica

Oroscopo domani Scorpione: umore

La giornata rischia di essere caotica, tesa, dunque la cosa migliore è scrivere la lista delle cose da fare. Sul posto di lavoro le relazioni con il boss e i colleghi potrebbero essere elettriche e sarà importante trovare il modo per rimanere concentrati su ciò che dovete svolgere. Stasera, quando la Luna sarà in dissonanza con Saturno staccate la spina e trascorrete una serata tranquilla in casa.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: tenete sotto controllo il nervosismo, gli sbalzi d’umore e fate spazio alla dolcezza! Soli: trovate il coraggio per dire ciò che provate a chi vi attrae. Non avete nulla da perdere!

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): circola confusione

Oroscopo domani Pesci: umore

Il cielo astrale odierno segnala delle turbolenze: non troverete un oggetto oppure l’avete dimenticato da qualche parte e, inoltre, rischiate di commettere degli errori scrivendo una e-mail o un messaggio. Prima di inviare, rileggete attentamente. Potreste infine avere la tendenza a essere un po’ troppo critici con voi stessi e le persone care ma per fortuna domani l’atmosfera cambierà in meglio.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: emerge il vostro lato ribelle che potrebbe sorprendere il partner. Sembra che oggi vi infastidisca qualsiasi piccola cosa.

Soli: non è la giornata giusta per contattare quella persona che avete perso di vista da tempo. Concentratevi invece su ciò che avete a portata di mano…

