Oroscopo domani 28 luglio 2022: Cancro, Scorpione e Pesci, amore, umore, per tutti i segni zodiacali

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Cancro (21 giugno-22 luglio): puntare al risparmio

Oroscopo domani Cancro: umore

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore delle finanze: è un ottimo momento per fare delle modifiche mirate a risparmiare e a mantenere in equilibrio il budget. Potreste avere, non è escluso, la tentazione di fare un acquisto impulsivo ma cercate di resistere… Il luminare è in buon aspetto con Giove: è la certezza che riprenderete il controllo su una situazione che pensavate vi fosse sfuggita di mano.

Oroscopo domani Cancro: amore

In coppia: eliminate qualsiasi comportamento che possa minare la vostra idea di felicità! Siete orgogliosi della vostra relazione, di quello che avete costruito insieme, dunque ditelo! Single: mettendo a tacere la permalosità, oggi potreste trovare l’amore. Apritevi agli altri con fiducia.

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): miglioramenti nel lavoro

Oroscopo domani Scorpione: umore

Ritagliate del tempo per esaminare i vostri obbiettivi riguardanti la carriera, le ambizioni: è quello che a voi chiede la Luna Nuova in Leone. E’ il momento di prendere il merito del vostro lavoro, mettere in mostra il vostro talento! Non è escluso che siate soddisfatti perché vi daranno maggiori responsabilità! La Luna Nuova odierna indica che nel lavoro è l’inizio di una nuova fase positiva.

Oroscopo domani Scorpione: amore

In coppia: atmosfera elettrica! Rischiate di dire cose poco piacevoli da ascoltare. La dolce metà dovrà fare molti sforzi per non reagire… Soli: per conquistare chi vi attrae potreste decidere di cambiare tattica. E’ la cosa migliore.

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Pesci (20 febbraio-20 marzo): pensare al vostro benessere

Oroscopo domani Pesci: umore

Con la Luna Nuova in Leone più che mai dedicherete attenzioni alle persone care, penserete al loro benessere. Tuttavia fate in modo che ciò non vada a detrimento della vostra tranquillità: pensate dunque anche a voi e al vostro benessere psicofisico. Il che significa dare il via ad abitudini più salutari. È tempo di fare un bilancio e capire se il quotidiano, le abitudini vi soddisfano.

Oroscopo domani Pesci: amore

In coppia: voglia di amare ed essere amati. Sfrutterete il fascino per ri-conquistare la dolce metà.

Soli: potreste dare il via a una bella storia completamente inaspettata. L’amore sarà al centro della vostra giornata.

