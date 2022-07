Oroscopo domani 28 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): progetti domestici

Oroscopo domani Toro: umore

La Luna Nuova in Leone sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e accenderà il desiderio di dare il via a quei progetti domestici rimasti in secondo piano. Il transito accentua il vostro attaccamento alla famiglia, ai parenti per cui provate affetto. L’attenzione su questo settore può anche essere un invito a ospitare gli amici in casa e un’occasione per rivedervi e rafforzare le relazioni.

Oroscopo domani Toro: amore

In coppia: stato d’animo più amoroso, persino appassionato. Niente sarà troppo bello pur di accontentare il partner. Soli: potrebbe esserci un incontro e sarà all’insegna della stabilità anziché della folle passione.

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): ridurre l’ansia

Oroscopo domani Vergine: umore

La Luna Nuova in Leone sosta alle spalle del vostro segno, sarete dunque più timidi e riservati del solito. Se una situazione o una persona vi sta stressando, potreste decidere di iniziare una pratica, ad esempio lo yoga, che vi aiuti a ridurre l’ansia e ritrovare la pace interiore. Il Novilunio odierno è il momento perfetto per iniziare e andare avanti con perseveranza.

Oroscopo domani Vergine: amore

In coppia: avete difficoltà a esprimere sentimenti ed emozioni. Non tenete tutto dentro! Soli: metterete uno stop a una storia sbagliata, forse clandestina. Siete determinati a prendere in mano la vostra vita affettiva ed essere felici.

Oroscopo domani 28 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): eliminare situazioni malsane

Oroscopo domani Capricorno: umore

La Luna Nuova in Leone rappresenta un invito a prendere le distanze da situazioni e persone malsane. I giorni e le settimane a venire potrebbero essere emotivamente intensi, ma cruciali per inaugurare un nuovo inizio. Potrebbe coincidere con decisioni importanti che portano a un cambiamento. Con Giove entra in moto retrogrado, un trasloco, l’acquisto o la vendita di proprietà e altri progetti domestici, avranno bisogno di più tempo.

Oroscopo domani Capricorno: amore

In coppia: parlerete di vacanze, un po’ meno d’amore, ma il partner sa che provate profondi sentimenti.

Soli: in cerca di una relazione vera, unica e significativa. Un indizio per riconoscerla? Non è amore a prima vista, ma una complicità che evolverà pian piano.

