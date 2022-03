Oroscopo domani 28 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): l’affetto degli amici

Oroscopo domani Ariete umore

Con la congiunzione Luna-Venere in Acquario oggi sentirete l’affetto degli amici, anche online. Utilizzate queste vibrazioni per contattare le persone che avete a cuore, anche se dovesse trattarsi soltanto di un messaggio o una breve telefonata. Al contempo, Saturno si aggiunge alla congiunzione e potrebbe arrivare un invito a un evento formale: accettate poiché potreste trarne vantaggio. Le persone che incontrerete potrebbero essere una fonte di ottime opportunità.

Oroscopo domani Ariete 28 marzo amore

In coppia: mostrate tenerezza. È con la gentilezza e il dialogo che la relazione procederà meglio. Soli: una recente delusione vi farà riflettere. Il problema è che avete molte aspettative. Essere meno esigenti migliorerà la vita amorosa… Oroscopo domani 28 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): conversazioni costruttive Oroscopo domani lunedì 28 marzo Leone umore

Conversazioni o attività costruttive con un socio un amico oggi potrebbero avere un forte impatto. Una persona vi darà la motivazione per raggiungere un obiettivo o un’ambizione! Tuttavia potrebbero esserci delle tensioni sul posto di lavoro che influenzeranno negativamente la vostra vita familiare: oggi è importante dunque mantenere la calma ed evitare di scaricare lo stress sulle persone sbagliate.

Oroscopo domani lunedì 28 marzo Leone amore

In coppia: oscillerete tra il bisogno di maggiore affetto e il bisogno di più libertà. Per il partner oggi non sarà facile starvi accanto.

Soli: è un lunedì in cui negli affari di cuore non vi ponete domande. Il vostro status vi va bene.

Oroscopo domani 28 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): evitate di fare promesse

Oroscopo 28 marzo Sagittario: umore

Prima di promettere qualcosa riflettete bene, poiché in seguito potreste pentirvi. Se direte “sì” solo per entrare nelle grazie di una persona o fare buona impressione, assicuratevi di poter mantenere quanto promesso. Gli aspetti astrali odierni indicano che avendo tante altre cose da fare potreste ignorare quanto detto e non sarebbe una cosa onorevole. Oltretutto otterrete un risultato contrario a quello desiderato.

Oroscopo domani Sagittario 28 marzo: amore

In coppia: coinvolgete il partner in un vortice di tenerezza e amore. Evitate di soffocarlo… E’ pur vero che a lui/lei potrebbe far piacere. Soli: è attraverso un invito inaspettato che oggi potreste avere un incontro. L’importante è evitare di rimuginare sul passato. Può destabilizzare e scatenare dubbi. Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

