Oroscopo domani 28 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la congiunzione Venere-Saturno in Acquario la vostra tendenza potrebbe essere quella di mettere gli altri al primo posto e voi all’ultimo. Ciò comporterà che per compiacere chi vi circonda correrete a destra e sinistra cercando di destreggiarvi tra faccende e compiti. Non dovete nemmeno provarci! Semmai date una mano affinché possano organizzarsi e voi avere del tempo libero!

Con gli odierni aspetti astrali potreste vivere dei conflitti interiori, probabilmente scatenati da situazioni che vivete e che al momento non avete la possibilità di risolvere, non dipende da voi. E’ pur vero che oggi è una giornata “no”, con congiunzione Venere-Saturno nel vostro segno l’umore non è al top, non vi sentite in forma. Tenete presente tuttavia che l’aria profuma di cambiamento positivo, dunque tiratevi su!