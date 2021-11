Oroscopo domani 28 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 28 novembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): bisogno di silenzio e pace



Oroscopo domani Gemelli domenica 28 novembre 2021: umore

Con i passaggi odierni avete bisogno di una giornata di silenzio, di pace. Spegnete il telefono, state per conto vostro e rilassatevi, riflettete. Può essere un’opportunità per prendere una decisione riguardante il lavoro di cui forse non siete soddisfatti. E il motivo è nei problemi che avete con il boss o un superiore che rende difficile la vostra vita. La soluzione non è la fuga ma al contrario fare in modo che questa persona non abbia più presa su di voi.