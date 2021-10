Oroscopo domani 28 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): buonumore e allegria

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Leone vi dota di buonumore, allegria e garantisce una splendida giornata! Rispetto ai giorni scorsi siete meno tesi, l’autostima sarà al top e probabilmente perché otterrete qualcosa che desiderate, oppure affermerete con successo le vostre opinioni. Nel lavoro potreste portare a termine un progetto, dare gli ultimi ritocchi. Qualsiasi cosa concluderete oggi ne sarete orgogliosi! Andate avanti con sicurezza. Oroscopo domani Ariete 28 ottobre amore

In coppia: il desiderio è al top, sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Soli: in cerca della passione! E gli incontri che farete saranno promettenti, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Oroscopo domani 28 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): chiudere le questioni in sospeso

Oroscopo domani giovedì 28 ottobre Leone umore

La Luna nel vostro segno fa emergere intense emozioni. E’ una fase lunare che indica una fine prima della luna nuova in Scorpione della prossima settimana. Dovete risolvere qualcosa ? Il passaggio astrale rappresenta un’opportunità per chiudere le questioni in sospeso o trovare delle soluzioni. Se riuscirete a trovare la conclusione a una questione, proverete sollievo. E sarete pronti ad andare oltre.

Oroscopo domani giovedì 28 ottobre Leone amore

In coppia: le emozioni sono forti ma evitate di sovraccaricare il partner con discorsi pesanti. Soli: potreste tornare sui vostri passi e riprendere una storia. In effetti, non è mai facile voltare pagina.

Oroscopo domani 28 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): trasmettete un’energia magica

Oroscopo 28 ottobre Sagittario: umore

La Luna in Leone vi regala benessere, trasmettete agli altri un’energia magica, calda. Cosa che ultimamente era assente ma oggi tornerà e riceverete parecchi complimenti. Venere in buon aspetto con Giove, infatti vi dota di grande fascino e simpatia! Lavoro o vita personale, attirerete le persone giuste! Se necessario, inoltre è una buona giornata per appianare malintesi, disaccordi o migliorare le relazioni.

Oroscopo domani Sagittario 28 ottobre: amore

In coppia: il partner vi dimostrerà che potete avere fiducia, prova sentimenti profondi! Soli: una persona vi affascinerà e darete il via a una piccola storia. In ogni caso, riflettete sulle conseguenze…

