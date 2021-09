Oroscopo domani 28 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 28 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): capire chi vi circonda

Oroscopo domani Ariete umore

L’armonia Venere-Nettuno vi permette, attraverso l’intuito e non l’analisi, di capire in modo eccellente le persone che vi circondano e le questioni riguardanti il denaro. Le finanze potrebbero migliorare attraverso canali insoliti, nascosti o inaspettati! Tuttavia nel lavoro, con Mercurio retrogrado, dovrete tenere sotto controllo le emozioni. Fate del vostro meglio per comunicare in modo efficace.

Oroscopo domani Ariete 28 settembre amore

In coppia: sarete piacevolmente sorpresi per qualcosa che accadrà in giornata o in serata. Il che rafforzerà la complicità. Soli: potrebbe arrivare un messaggio o un invito che aspettavate da tempo e a cui, forse, non pensavate più.

Oroscopo domani 28 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): l’aria profuma di nostalgia

Oroscopo domani martedì 28 settembre Leone umore

Con la Luna in buon aspetto a Giove, l’aria profuma di nostalgia: potreste essere inclini a riflettere su un vecchio lavoro o a contattare vecchi colleghi. Ripensando alle esperienze del passato potrebbero emergere un po’ di emozioni e d’altra parte vi farà bene. In generale, cercate di rallentare il ritmo e ritagliate del tempo da dedicare a voi stessi. Avete bisogno di ricaricare le batterie!

Oroscopo domani martedì 28 settembre Leone amore

In coppia: la relazione oggi non è di tutto riposo, c’è aria di temporale. Se il partner affronterà un argomento che non vi piace, cercate di mantenere la calma. Soli: non è la giornata ideale per avere incontri, conquistare. Andrà meglio domani.

Oroscopo domani 28 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rischiate di parlare a sproposito

Oroscopo 28 settembre Sagittario: umore

Dite sempre le cose come stanno ed è per questo che tutti vi apprezzano. La vostra sincerità, anche nel lavoro, vi fa ottenere la stima. Tuttavia con l’armonia Luna-Giove, con un collega, un cliente o durante un colloquio rischiate di parlare a sproposito, in modo inopportuno. Prima di parlare e combinare guai, dunque, riflettete: una volta detta una frase non potrete tornare indietro.

Oroscopo domani Sagittario 28 settembre: amore

In coppia: se nella relazione ci sono dei problemi, è la giornata giusta per migliorare la situazione. Soli: i pianeti vi rendono affascinanti! Che aspettate dunque a uscire e fare una strage di cuori?

