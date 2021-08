Oroscopo domani 29 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): risolvere problemi in sospeso

Oroscopo domani Ariete umore

a produttività è ai massimi storici, affrontate impegni e responsabilità con grande sicurezza e siete più creativi del solito. E’ una domenica fantastica per affrontare le attività quotidiane con maggiore slancio. Ma non solo, oggi potreste risolvere qualche problema in sospeso o ritoccare vecchi progetti di lavoro. L’importante è non vi perdiate sognando a occhi aperti… Nel corso della giornata, la Luna entrerà in Gemelli e potrete dedicarvi al divertimento, scambiare conversazioni con gli amici, anche online.

Oroscopo domani Ariete 29 agosto amore

In coppia: la Luna introduce dinamismo nella relazione, non vi rimane che sfruttare i bei momenti. Se ci sono stati problemi, li risolverete. Soli: accettate gli inviti, potreste incontrare la persona giusta! E’ il momento ideale per dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio ai miraggi

Oroscopo domani domenica 29 Leone umore

Un’idea che avete avuto, all’apparenza potrebbe sembrare fantastica ma fate attenzione: potrebbe rivelarsi un miraggio. Più cercate di definirla meglio e più diventa sfuocata. Se la mancanza di progressi scatena frustrazione, mettete uno stop. Una volta che sarete emotivamente tranquilli e non sarete più in ansia troverete un modo pratico per realizzarla. Su un altro piano: con la Luna in Toro, occhio alle critiche, alle osservazioni pungenti. Avete pieno diritto di esprimere il malcontento ma scegliete con cura le parole.

Oroscopo domani domenica 29 Leone amore

In coppia: le parole d’amore del partner avranno il potere di tirare su il morale. Qualsiasi conversazione vi restituirà sicurezza! Soli: se niente sembra andare, negli affari di cuore, come sognato, tenete presente che Venere in Bilancia promette sorprese, incontri…

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tesi e un po’ annoiati

Oroscopo 29 agosto Sagittario: umore

Con il Sole, Mercurio, Marte in Vergine in dissonanza con il vostro segno potreste essere irrequieti, tesi e un po’ annoiati. La solita routine oggi vi pesa, avete bisogno di nuovi stimoli e nuove idee ma va aggiunto che oggi siete decisamente poco concentrati. Potrebbero esserci incontri con persone che non vedete da un po’ di tempo: in alcuni casi vi farà piacere, in altri sarete imbarazzati. Avrete l’opportunità di risolvere con queste persone alcune difficoltà oppure decidere, se necessario, di stare alla larga.

Oroscopo domani Sagittario 29 agosto: amore

In coppia: con il partner farete il punto della situazione e insieme troverete una soluzione ai piccoli problemi quotidiani. Soli: se attualmente c’è il deserto, presto incontrerete una persona che vi affascinerà, inizierà una splendida storia d’amore.

