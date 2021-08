Oroscopo domani 29 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): conversazioni interessanti



Oroscopo domani Gemelli domenica 29 agosto 2021

E’ domenica, giornata di relax: non impegnate le energie a lavorare sui progetti, dedicate il tempo libero ad altro. La vita sociale brilla, è piacevolmente movimentata e potreste essere coinvolti in numerosi eventi. Le persone che incontrerete stuzzicheranno l a vostra curiosità e, prima che ve ne rendiate conto, avrete stretto nuove amicizie, nuove conoscenze. Ma non solo, alcune conversazioni saranno particolarmente interessanti, potrebbero offrire nuove opportunità di lavoro.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 29 agosto: amore

In coppia: qualche difficoltà, potreste non avere molta fiducia nel partner. Verificate bene le ragioni che vi spingono a questa diffidenza. Soli: attenzione a partire in quarta, alla mancanza di razionalità: valutate bene chi avete di fronte. Rischiate di essere un po’ ingenui.

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): incontri con gli amici

Oroscopo domani Bilancia di domenica 29 agosto: umore

I pianeti puntano i riflettori sulle relazioni con le persone care: se ci sono problemi, per quanto difficile possa sembrare l’argomento, con il buon aspetto tra Luna e Mercurio, sarà facile parlarne. Potete dunque affrontare quelle questioni che solitamente sono oggetto di accese discussioni. Nel corso della domenica, la Luna entra in Gemelli: uscite dalla zona di comfort, incontrate gli amici: avrete modo di distrarvi e ricaricare le batterie. E’ un momento in cui potete mettere in discussione la vostra vita, il che può spingervi a cambiamenti positivi.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 29 agosto: amore

In coppia: entrambi ottimisti, innamorati, guardate al futuro tenendovi per mano, con fiducia reciproca e serenità. Soli: se volete incontrare l’anima gemella è arrivato il momento di mettere una pietra sul passato.

Oroscopo domani 29 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): cercate di essere accomodanti

Oroscopo domani Acquario di domenica 29 agosto: umore

In questo momento siete tesi, avete la sensazione che le situazioni non avanzino di un millimetro per cui è indispensabile concedervi una pausa. Assecondate il bisogno di pace, di rilassarvi nel comfort della casa, cercate di essere accomodanti con le persone care così da non compromettere la tranquillità. La Luna in Toro in buon aspetto con Mercurio, sul fronte delle relazioni vi offre la possibilità di stabilire delle conversazioni serene, mirate a risolvere i malintesi, le divergenze d’opinione.

Oroscopo domani Acquario di domenica 29 agosto: amore

In coppia: le vostre scelte hanno bisogno dell’approvazione del partner. Ma ora, al minimo disaccordo sarete pronti a correggere il tiro, tenendo conto della sua opinione.

Soli: i passaggi astrali favoriscono una nuova storia d’amore. Chi farà il primo passo? Non è dato sapere ma avrete la sensazione di conoscervi da sempre.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: RISOLVERE PROBLEMI IN SOSPESO

TORO: ATTENZIONE A COME VI ESPRIMETE

CANCRO: PREMERE L’ACCELERATORE

LEONE: OCCHIO AI MIRAGGI

VERGINE: MOLTO REALISTICI

SCORPIONE:RICUCIRE UN’AMICIZIA

SAGITTARIO: TESI E UN PO’ ANNOIATI

CAPRICORNO: DOMENICA DI RELAX

PESCI:NON LASCIATEVI INFLUENZARE