Oroscopo domani 29 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani domenica 29 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): attenzione a come vi esprimete



Oroscopo domani Toro umore

Evitate di prendere decisioni sull’onda delle emozioni: potrebbero spingervi a commettere degli errori. Rischiate di fare una scelta dalla quale, in seguito, potrebbe essere difficile tornare indietro. Un esempio: non mettete da parte un progetto, o meglio, non dovete scartarlo: con alcune modifiche ovviamente mirate, avrete la possibilità di fare dei passi avanti. Attenzione inoltre a come vi esprimete, potreste scatenare dei problemi: chi vi ascolta interpreterà nel modo sbagliato le vostre parole.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: potrebbe esserci una discussione con il partner e parlerete a lungo sulle ragioni del malessere. Soli: una persona che vi corteggia potrebbe avere un atteggiamento poco chiaro sulla sua situazione. Approfondite.

Oroscopo domani domenica 29 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): molto realistici

Oroscopo domani domenica 29 agosto Vergine umore

Avete le carte in regola per trascorrere una splendida domenica. La Luna in Toro in buon aspetto con Mercurio facilitano la comunicazione con familiari e amici, sapete muovervi al meglio! Al contempo, l’aspetto vi rende molto realistici: è la giornata ideale per eliminare alcune attività, progetti o obbiettivi che sapete non vi porteranno da nessuna parte. Concentratevi su ciò che volete davvero realizzare. A guidarvi nella giusta direzione volendo sarà l’intuito, oggi particolarmente potente.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 29 agosto 2021

In coppia: con il partner l’accordo è perfetto, avete le medesime idee, gli stessi obbiettivi da raggiungere. Soli: è il momento di dire o scrivere cosa provate per una persona. Che ne dite? Troverete le parole giuste.

Oroscopo domani domenica 29 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): domenica di relax

Oroscopo di domani domenica 29 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Per il vostro segno spesso è difficile rilassarsi ma con la Luna in Toro in buon aspetto con Mercurio, oggi potreste riuscirci. Il transito è d’aiuto a concedervi momenti di piacere, di vivere qualche avventura, anche stando seduti comodamente sul divano. Un bel film, un buon libro… Se, infine, non siete d’accordo su ciò che dicono gli altri, esprimete la vostra opinione senza preoccuparvi se l’accettano o meno. Se tutti fossero sempre d’accordo lo scambio di idee sarebbe davvero noioso…

Oroscopo domani capricorno amore domenica 29 agosto

In coppia: prendete ottime iniziative che daranno nuovo slancio alla relazione. Il partner ne sarà conquistato!

Soli: se state aspettando un segnale dalla persona che vi attrae e non arriva, forse è tempo di porvi qualche domanda.

