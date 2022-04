Oroscopo domani 29 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): siete sulla strada giusta?

Oroscopo domani Ariete umore

Plutone in Capricorno torna in moto retrogrado: rappresenta un invito a fare il punto su tutto ciò che sperate di realizzare e a chiedervi se nel lavoro siete sulla strada giusta. I risultati, la reputazione subiranno un’immensa trasformazione Al contempo, Mercurio entra in Gemelli: indica che grazie alla curiosità vi sentirete all’altezza della sfida. Utilizzate questa ritrovata energia per parlare dei vostri obbiettivi e definire le strategie per ottenere il successo.

Oroscopo domani Ariete 29 aprile amore

In coppia: occhio a come vi esprimete: qualche battuta fuori luogo potrebbe offendere il partner. Ma riuscirete a farvi perdonare… Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in una storia ma esiterete per timore di perdere la complicità. L’altro/a invece non avrà dubbi! Oroscopo domani 29 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): vita sociale al top Oroscopo domani venerdì 29 aprile Leone umore

Con Mercurio in Gemelli, i contatti nella vita sociale saranno più vivaci e avrete voglia di uscire ed esplorare anche nuove possibilità. Entrerete in contatto con vecchi e nuovi amici. Al contempo, Plutone in Capricorno torna in moto retrogrado e sosta nel vostro settore dello stile di vita: i prossimi mesi rappresentano un’opportunità per rivedere le abitudini, seguire una dieta sana e praticare esercizio fisico. Oroscopo domani venerdì 29 aprile Leone umore

In coppia: con il partner c’è un buon accordo, cercate di esprimere apertamente i vostri sentimenti. È sempre bello ascoltare parole d’amore. Soli: pronti a lanciarvi, è fuori questione terminare la giornata senza aver conquistato. Le vostre aspettative potrebbero essere soddisfatte.

Oroscopo domani 29 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nuove conoscenze

Oroscopo 29 aprile Sagittario: umore

L’arrivo di Mercurio in Gemelli, nel vostro settore delle relazioni, al vostro segno consiglia di essere concilianti, trovare sempre un accordo con gli altri. E se siete sul punto di impegnarvi, firmare un contratto, sarà più facile perché avrete un atteggiamento costruttivo e accetterete di scendere eventualmente a dei compromessi. I contatti potrebbero essere più numerosi del solito e vi piacerà conoscere nuove persone per amicizia o per affari.

Oroscopo domani Sagittario 29 aprile: amore

In coppia: nessun argomento sarà tabù, con la dolce metà potrete parlare di tutto anche di ciò di cui non avete osato discutere per paura di ferirlo/a. Rafforzerete la relazione.

Soli: volete passione, amare ed essere amati e conquisterete il cuore di una persona incontrata di recente.

