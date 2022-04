Oroscopo domani 29 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: circola grande complicità, avete belle idee per ri-conquistare il partner, che ricambierà.

Mercurio in Gemelli è in armonia con il vostro segno: il transito indica che un’attività potrebbe avere un interessante sviluppo ed è proprio quello che desiderate! Al contempo, Plutone in Capricorno torna in moto retrogrado e vi spingerà a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, in modo che possiate trascorrere più tempo insieme agli amici e ai familiari. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 29 aprile: amore In coppia: le cose vanno bene ma sarete pronti a rivedere globalmente la relazione. E’ solo una giornata no. Soli: c’è la possibilità di vivere un bel flirt ma vi bloccherete. Forse perché la ferita di una storia è ancora fresca. Oroscopo domani 29 aprile 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): complimenti nel lavoro

Oroscopo domani Acquario di venerdì 29 aprile: umore

Mercurio entra in Gemelli ed è in armonia con il vostro segno: nelle relazioni personali suscitate simpatia, fiducia e nel lavoro riceverete parecchi complimenti per l’impegno, la creatività e la velocità con cui portate a termine le cose. In entrambi i casi vi sentirete molto gratificati. Non è escluso che arrivi una nuova proposta di lavoro o d’affari e in questo caso vorrete riflettere. Sarete esitanti se accettare o meno.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 29 aprile: amore

In coppia: c’è una dolce complicità, pensate a splendidi progetti a due. Sfrutterete al massimo i momenti vissuti insieme.

Soli: direte stop alle abitudini, avete voglia di aprirvi a nuove esperienze. Non vi volterete indietro, guarderete al futuro.