Oroscopo domani 29 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: la Luna in Ariete rafforza la tenacia, ma rischia anche di portare qualche piccola tensione interiore. Ignoratele: l’amore ha il primo posto e vi regala benessere. In coppia: siete contrariati ma dovete accettare un invito. Sarebbe sciocco sprecare l’opportunità di trovare l’anima gemella! . Oroscopo domani venerdì 29 aprile 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): contatti utili Oroscopo domani venerdì 29 aprile Vergine umore

Mercurio entra in Gemelli, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e sarete spinti a stringere contatti con chi sarà d’aiuto a farvi raggiungere gli obbiettivi. Il lavoro dunque assume un’importanza fondamentale; in particolare la sua organizzazione, i vostri orari. Potrebbero chiedervi di occuparvi di qualcosa che richiederà più tempo rispetto a ciò che svolgevate in precedenza.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 29 aprile 2022

In coppia: con la dissonanza Luna-Plutone odierna potreste provate un po’ di ansia riguardo alla relazione. Ma il transito vi mette in grado di capire cosa non va così da mettere le carte in tavola. Soli: con il buon aspetto Sole/Marte, potete ottenere tutto ciò che volete! No dunque all’esitazione e dite sì a un appuntamento. Oroscopo domani venerdì 29 aprile 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un po’ irrequieti Oroscopo di domani venerdì 29 aprile 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Mercurio sbarca in Gemelli, nel vostro settore dello stile di vita. Probabilmente sarete costretti a svolgere dei compiti che non vi appassionano, cose un po’ troppo ripetitive e che non stimoleranno il vostro interesse. Farete come sempre il vostro dovere ma sarete irrequieti. Una passeggiata nella natura o un po’ di esercizio fisico oppure praticare un hobby, saranno d’aiuto a canalizzare al meglio le energie.