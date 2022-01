Oroscopo domani 29 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): via libera per coccolarvi

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Capricorno, dove già sostano Marte, Mercurio, Venere e Plutone, vi rende seri e responsabili. Rifletterete sui vostri obbiettivi di lavoro e le ambizioni. Al contempo i pianeti sono d’aiuto a trarre delle conclusioni su ciò che volete veramente realizzare nella carriera, e a decidere come muovervi in futuro. In serata, grazie a un aspetto positivo tra la Luna, Venere e Urano. avete via libera per concedervi qualche piacere e viziarvi.

Oroscopo domani Ariete 29 gennaio amore

In coppia: con il partner parlerete dei reciproci sentimenti. Oggi avete bisogno di essere rassicurati e porrete le domande giuste. Soli: conquisterete con classe e simpatia la persona che vi attrae. Non potrà resistervi! Oroscopo domani 29 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): armonia con il boss e i colleghi Oroscopo domani sabato 29 gennaio Leone umore

Se sul posto di lavoro con il boss o i colleghi, oppure nel quotidiano se ci sono stati dei problemi la situazione da oggi migliorerà. Venere in Capricorno riprende il moto diretto e la prossima settimana toccherete con mano un cambiamento positivo. Potreste essere voi a dare il via a un conversazione pacificatrice oppure qualcuno potrebbe farsi avanti e scusarsi. Le barriere saranno abbattute e tornerà l’armonia.

Oroscopo domani sabato 29 gennaio Leone amore

In coppia: giornata di realizzazione, voglia di impegni, prove d’amore o un progetto a due. Lasciatevi andare e divertitevi! Soli: se trascorrerete la giornata con una persona che vi corteggia o avrete un incontro, ci sono buone probabilità che si concretizzi in qualcosa di serio.

Oroscopo domani 29 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): attuare alcune modifiche

Oroscopo 29 gennaio Sagittario: umore

Le questioni finanziarie potrebbero aver subito rallentamenti e ritardi ma da oggi con Venere in Capricorno gli affari presto potrebbero rimettersi in carreggiata. I progetti sono bloccati a causa di un problema di liquidità? Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche e probabilmente già lo sapete. Una volta che le attuerete tutto andrà alla grande. E’ solo necessaria ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo domani Sagittario 29 gennaio: amore

In coppia: il partner sarà pronto ad appagare qualsiasi desiderio, sarà pieno di dolci attenzioni. Soli: un incontro sfocerà in un innamoramento. Toccherete il cielo con un dito!

