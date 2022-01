Oroscopo domani 29 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Dopo sei settimane, Venere in Capricorno riprende il moto diretto e grazie al buon aspetto con Urano in Toro, in positivo può accadere di tutto! Sarete orgogliosi, soddisfatti di voi stessi! Al contempo sarete in grado di introdurre nelle relazioni con le persone care più armonia, equilibrio e pace: nei prossimi giorni risolverete eventuali disaccordi o allontanamenti. E chi vi circonda, a sua volta, avrà un atteggiamento più gentile.