Oroscopo domani 29 giugno 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 giugno 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): emozioni forti

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna Nuova in Cancro segna nuovi inizi sul fronte della casa, della famiglia: se ne avvertite la necessità al riguardo potreste fare dei miglioramenti. E’ pur vero che il transito scatena emozioni forti, siete permalosi, un nulla vi farà sentire aggrediti e avrete reazioni immediate. Siate gentili con voi stessi, non pretendete troppo e sarete meno stressati, più disponibili con chi vi circonda.

Oroscopo domani Ariete 29 giugno amore

In coppia: potreste avvertire la necessità di maggiore libertà e ciò impedire di stabilire l’armonia con il partner.

Soli: negli affari di cuore c’è grande movimento: avventura di una notte, flirt online o una passione passeggera, oggi può accadere di tutto. Oroscopo domani 29 giugno 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): cambiare prospettiva Oroscopo domani mercoledì 29 giugno Leone umore

La Luna Nuova in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: per migliorare la vostra vita sarete spinti a cambiare prospettiva, vedrete le cose in modo diverso. Impostate le vostre intenzioni ma prendete un po’ di tempo prima di lanciare un nuovo progetto, impresa o look. Avrete nuove energie per affrontare il passato o questioni personali e mollerete tutto ciò che non vi serve più. Oroscopo domani mercoledì 29 giugno Leone umore

In coppia: apportare qualche cambiamento nella routine farà un gran bene alla relazione.

Soli: rischiate di perdere la testa per una persona già impegnata. Conquistarla sarà una mission impossible.

Oroscopo domani 29 giugno 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): ricominciare da capo

Oroscopo 29 giugno Sagittario: umore

La Luna Nuova in Cancro può accendere un forte desiderio di lasciare qualcosa alle spalle e ricominciare da capo. Occuparvi di quelle situazioni in cui essere dipendenti dagli altri vi fa sentire a disagio oggi sarà naturale. Al vostro segno, il transito parla anche di denaro: potrebbe motivarvi a chiedere un prestito o estinguere un debito o, ancora, avviare un piano per consolidare la vostra situazione finanziaria.

Oroscopo domani Sagittario 29 giugno: amore

In coppia: è un mercoledì in cui esprimerete tutto il vostro amore (e sarete anche disposti a trovare un compromesso).

Soli: negli affari di cuore ci sono nuove conquiste: avrete solo l’imbarazzo della scelta.

