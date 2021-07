Oroscopo domani 29 luglio 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, salute, lavoro per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): esigenti e critici



Oroscopo domani Gemelli giovedì 29 luglio 2021

Fino al 14 settembre, Marte in Vergine sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Potreste avere una rinnovata determinazione ad abbellire l’abitazione. Se ultimamente il disordine ha preso il sopravvento sarete spinti a sistemare, a organizzare lo spazio in cui vivete, a semplificare il modo di fare le pulizie.

Nel corso del transito, potreste essere più esigenti e critici del solito ma non è escluso che gli altri siano aggressivi nei vostri confronti. Potrebbe trattarsi di un collega o di un familiare.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 29 luglio: amore

In coppia: la Luna in Ariete vi dota di buonumore, con il partner farete dei progetti e sarete d’accordo su tutto.

Soli: è una giornata in cui potrebbe nascere una storia d’amore ricca di passione!

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): chiudere questioni in sospeso

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 29 luglio: umore

Con il Sole e Mercurio in Leone, la vita sociale continua a brillare ma ora state entrando in una fase in cui è d’aiuto fermarvi un po’ e fare un bilancio, esaminare con calma i vostri obbiettivi, i desideri, i vostri bisogni.

Marte in Vergine, da oggi e fino al 14 settembre sosta alle spalle del vostro segno: rappresenta un’opportunità per portare a termine progetti di vecchia data, chiudere le questioni in sospeso e trovare una soluzione a problemi che vi hanno sottratto tempo ed energie.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 29 luglio: amore

In coppia: non sentite il bisogno di controllare tutto e questa elasticità di permette di creare un’atmosfera armoniosa.

Soli: la solitudine vi pesa? Uscite, andate alla conquista di un cuore! Cercate di essere più intraprendenti.

Oroscopo domani 29 luglio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): soluzioni per un cambiamento

Oroscopo domani Acquario di giovedì 29 luglio: umore

Il Sole e Mercurio in Leone nel vostro settore delle relazioni, vi permettono di rafforzare i legami importanti di lavoro o nella vita personale a patto che siate disposti a collaborare o scendere a qualche compromesso. Ma la notizia astrale del giorno è l’entrata di Marte in Vergine, nel vostro settore delle finanze, degli affari.

Se al riguardo dovete chiarire qualcosa, fino al 14 settembre cercherete delle soluzioni così da operare un cambiamento. Già oggi potreste portare a termine con successo una negoziazione o un accordo.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 29 luglio: amore

In coppia: avvertite il forte bisogno che il partner vi ammiri, vi dica che siete unici. Forse volete essere rassicurati sui suoi sentimenti.

Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma non cederete al richiamo della passione. Vorrete conoscere meglio la persona.

