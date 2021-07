Oroscopo domani 29 luglio 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, salute, lavoro per ogni segno

Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): accelerare il ritmo



Oroscopo domani Toro umore

L’arrivo di Marte in Vergine, sosterà fino al 14 settembre, vi dota di splendide energie. Dove le impegnerete? Se le canalizzerete nel lavoro dovrete accelerare il ritmo e dimostrare maggiormente le vostre competenze.

Se siete in vacanza, avrete ugualmente voglia di entrare in azione e praticare ad esempio uno sport, fare lunghe camminate, andare in bicicletta così da mantenere la forma. Per oggi, con la Luna in Ariete, prima di lanciarvi in un piano o un progetto dovete riflettere.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: per risolvere un problema nella relazione, esiterete tra ragione e sentimento. Prendete del tempo per decidere.

Soli: cercate di essere più diplomatici e in caso d’incontro se volte conquistare non parlate soltanto di voi.

Oroscopo domani giovedì 29 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): Marte vi rende intraprendenti

Oroscopo domani mercoledì 29 luglio Vergine umore

Marte entra nel vostro segno e sosterà fino al 14 settembre. Nel corso del transito avrete parecchie possibilità per affermarvi nella professione, sarete intraprendenti e pronti a ottenere ciò che volete. Il ritmo delle giornate sarà accelerato, riprenderete in mano i progetti chiusi in un cassetto, se avete avuto difficoltà ad affrontare un problema ora lo risolverete.

Il pianeta rosso accentua la motivazione ma, al contempo, vi rende molto impulsivi. Non è escluso, affatto, che nelle prossime settimane scatenerete qualche litigata.

Oroscopo domani vergine per l’amore di giovedì 29 luglio 2021

In coppia: cercate di dare la priorità al partner, in caso di discussione evitate di chiudervi a riccio e puntate al dialogo.

Soli: un incontro interessante, potrebbe scattare una passione reciproca. Ciao ciao solitudine!

Oroscopo domani giovedì 29 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): l’atmosfera è più leggera

Oroscopo di domani giovedì 29 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Marte sbarca in Vergine, sosterà fino al 14 settembre, e per il vostro segno è un transito eccellente, l’atmosfera sarà più leggera, vi permetterà di affermare idee e opinioni. Se siete stati impegnati a risolvere problemi importanti, e ce l’avete fatta, ora sarete pronti a lanciarvi in qualcosa di nuovo e di diverso.

La voglia di uscire dall’ambiente abituale potrebbe essere più forte del solito e non sarebbe una sorpresa, dunque, se decideste di concedervi qualche viaggio.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 29 luglio

In coppia: con la Luna in Ariete circola un po’ di agitazione ma non permettete che il vostro malumore guasti l’armonia con il partner.

Soli: notate in fretta i difetti di chi vi corteggia e non vi date la possibilità di conoscere meglio l’altro/a. Il che è un errore.

