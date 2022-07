Oroscopo domani 29 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): risolverete un problema

Oroscopo domani Ariete umore

Grazie all’arrivo di buone notizie – oggi o nel fine settimana – tirerete un sospiro di sollievo. Un problema che sembrava difficile da sbrogliare potrebbe essere risolto in un lampo. Forse perché penserete fuori dagli schemi oppure una persona vi offrirà un consiglio e vedrete la situazione da un nuovo punto di vista. Rimane il fatto che troverete il modo per uscirne fuori.

Oroscopo domani Ariete amore

In coppia: sarete entrambi euforici, riuscirete a motivare il partner così da vivere appieno questa bellissima giornata. Soli: un incontro sarà fuoco e fiamme… Occhio a partire in quarta, non mettete il carro davanti ai buoi e fatevi desiderare un po’…

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): chiedere scusa

Oroscopo domani Leone: umore

Se avete commesso un errore nei confronti di un amico e volete rimanere in buoni rapporti, ammetterlo è importante. Anche vi sarà difficile a causa dell’orgoglio offrirete di voi un’immagine più umana, per la serie tutti possiamo sbagliare… Inoltre, la Luna Nuova nel vostro segno oggi è ancora attiva e in eccellente aspetto con Giove: andate avanti con coraggio con qualcosa che potrebbe migliorare la vostra vita.

Oroscopo domani Leone: amore

In coppia: è la giornata giusta per esprimere i sentimenti. Anche se state insieme da tempo è importante dire “ti amo”. Soli: se vi sembra troppo presto o non vi sentite pronti a dare il via a una storia, avviate almeno un dialogo costruttivo.

Oroscopo domani 29 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non sovraccaricatevi di lavoro

Oroscopo 27 luglio Sagittario: umore

La Luna in Leone forma una serie di dissonanza e chi vi circonda vi sembrerà teso e agitato. Mantenete un atteggiamento ottimista, guardate il buono e bello che vi offre la vita e la giornata non presenterà problemi. Se nel lavoro siete già sovraccarichi di impegni, non aggiungete altro alla lista di cose da fare. Per come stanno le cose, non riuscireste a portarne a termine nemmeno la metà…

Oroscopo domani Sagittario: amore

In coppia o soli, oggi vi porrete parecchie domande sulla vostra vita amorosa e avrete difficoltà a trovare le risposte. Forse un corteggiatore o il partner ve ne fa vedere di tutti i colori oppure dovete cambiare modo di comunicare. Relax, cercate di ritrovare calma e serenità.

